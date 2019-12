The Witcher serie Netflix, la marcia di Milano in video

The Witcher, la serie prodotta da Netflix, è stata protagonista di una marcia che si è svolta nei giorni scorsi a Milano, e a cui abbiamo potuto partecipare.



I numerosi figuranti presenti all'evento di The Witcher erano vestiti da cavalieri, orchi ed elfi, ma c'era anche un bardo che si è esibito con alcuni brani.



Fra le attività della mercia abbiamo potuto assistere a dei combattimenti con la spada, mentre la scenografia includeva alcune statue delle mostruose Kikimora sparse per la città.



Man mano che seguivamo l'evento ne abbiamo approfittato per discutere della prima stagione di The Witcher, raccontando le nostre impressioni sullo show.