Nintendo Switch in bundle con una tavoletta del water a Taiwan

Per Natale, una catena di negozi di Taiwan regala una tavoletta del water in bundle con Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. No, non si tratta di una particolare periferica per la console, ma di un accessorio per il bagno vero e proprio.



Come mai è stato fatto un simile accostamento? Il riferimento è all'uso intensivo che si fa di Nintendo Switch in modalità portatile sulla tazza del water, mentre si è intenti a rinnovare gli spazi interni dell'intestino. Evidentemente la compagnia vuole che i suoi clienti abbiano un posto comodo su cui sedersi per giocare con la loro nuova console. Del resto il nome dei bundle lascia pochi dubbi: 'Sedete comodi per tutto il tempo" per quello con Nintendo Switch standard e 'Eliminatore di solitudine' per quello di Nintendo Switch Lite. Come non lasciarsi coinvolgere da tanta poesia? Che aggiungere? Avessero incluso Labo nel bundle ci sarebbe stato anche di che pulirsi. Si scherza, ovviamente. Lasciateci divertire che è la vigilia di Natale!