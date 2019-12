Pokémon Tower Battle e Medallion Battle disponibili su Facebook

Pokémon Tower Battle e Pokémon Medallion Battle sono disponibili su Facebook: si tratta di due nuovo giochi gratuiti lanciati sulla piattaforma social da The Pokémon Company.



Pokémon Tower Battle ci vedrà impilare i Pokémon uno sull'altro per creare la torre più alta possibile. Scoprendo, catturando e potenziando Pokémon rari, i giocatori potranno competere con i propri amici in tempo reale. Il gioco sembra un puzzle game a base fisica, ma vanta in realtà un substrato strategico di un certo spessore.



Pokémon Medallion Battle è invece un card battler in cui dovremo collezionare, potenziare e far combattere le nostre creature, cercando di vincere trofei e completare il nostro Pokédex anche grazio all'introduzione di nuovi Pokémon ogni mese.



