Vodafone Special Minuti 7GB: minuti illimitati e 7 GIGA a 5 euro, solo per alcuni ex clienti

Il periodo natalizio di Vodafone Italia coincide, tra le altre cose, anche con il ritorno di Vodafone Special Minuti 7GB per alcuni ex clienti: questa offerta resterà disponibile fino al 31 dicembre 2019, dunque resta circa una settimana di tempo per aderire all'iniziativa.

Come forse saprete, dal punto di vista dei contenuti Vodafone Special Minuti 7GB di Vodafone Italia propone minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, e poi 7 GIGA di internet mensili in 2G, 3G e 4G fino a 600 Mbps in download. Tutto ciò ad un prezzo di abbonamento pari a 5 euro al mese. Vodafone sta contattando i suoi ex clienti per proporre l'offerta in questione, ma volendo gli stessi potranno trovarla anche attraverso diversi canali, come i negozi fisici Vodafone Italia e le offerte dell'App MyVodafone: basta provare a vedere se si è compatibili con l'iniziativa. I prezzi di abbonamento mensile potrebbero variare in base alle condizioni dell'ex cliente.

Una volta attivata Vodafone Special Minuti 7 GIGA, Vodafone invierà un SMS di conferma; dopodiché attiverà anche le opzioni 1 Giga di Riserva, Vodafone Rete Sicura e Vodafone Smart Passport+, che il cliente potrà comunque disattivare in qualsiasi momento.