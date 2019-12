Netflix, tutte le serie cancellate nel 2019

Vediamo l'elenco di tutte le principali serie cancellate da Netflix nel 2019. Alcune sono molto note e amate dal grande pubblico, mentre altre sono passate quasi inosservate.



Tra le prime sicuramente le marvelliane Jessica Jones e The Punisher, ma anche The OA, che ha portato addirittura i fan a protestare sotto alla sede di Netflix in USA, e Bojack Horseman, considerata una delle serie animate migliori degli ultimi dieci anni, se non la migliore in assoluto. Recriminazioni anche per il taglio di Santa Clarita Diet, altra serie amata, evidentemente non da abbastanza persone, e Lucifer, arrivata alla sua naturale conclusione.



Meno discusse le cancellazioni di 13 Reasons Why, che andava bloccata alla prima stagione vista la storia raccontata, e di Dark, di cui sin da subito fu annunciato che sarebbe stata composta da tre stagioni.

Fuller House

Travelers

Jessica Jones

The Punisher

Friends from College

One Day at a Time

Santa Clarita Diet

The Ranch

Lucifer

Chambers

The Rain

Tuca and Bertie

Designated Survivor

Trinkets

13 Reasons Why

She's Gotta Have It

Grace and Frankie

The OA

No Good Nick

Glow

Bojack Horseman

Dear White People

Anne with an E

Dark