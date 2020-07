PS5: la cover sarà facilmente personalizzabile?

Delle immagini che sembrano arrivare da una delle catene di montaggio di PS5 sembrano indicare che le cover bianche della console siano facilmente rimovibili e personalizzabili. Le foto che sono state pubblicate in rete mostrano quello che sembra l'interno delle "placche" bianche che danno la forma arrotondata alla console di Sony. Dei pezzi unici, senza viti o fili, che potrebbero essere estratti facilmente.

Osservando la loro struttura, soprattutto quella dei ganci, sembrerebbe che siano state studiate per essere estratte facilmente e, nel caso, sostituite con altre maggiormente in sintonia coi gusti dell'utente. La mancanza di viti, di fili o di altri dispositivi collegati a queste cover, come le ventole per l'aerazione, ci fanno pensare che basti una semplice pressione per togliere queste coperture. E una di natura opposta per fissarle nuovamente al corpo della console.

Nella terza immagine si vede anche lo spessore di queste coperture, che non sembra indifferente. Cosa che da una parte dovrebbe conferire solidità alla struttura, ma dall'altra potrebbe appesantire molto l'hardware. Forse è anche per questo che PS5 è un bel mattone, ma non quanto PS3.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe poter personalizzare la console con cover intercambiabili?