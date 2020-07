Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, il successore di Suikoden è ora su Kickstarter

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes passa alla prova dei fatti, dopo il primo annuncio da parte degli sviluppatori, il successore spirituale di Suikoden è ora su Kickstarter, pronto a ricevere i finanziamenti da parte dei backer.

Come abbiamo riportato la settimana scorsa, si tratta di un nuovo progetto proprio da parte dei creatori di Suikoden, storico JRPG nato negli anni 90 sulla prima PlayStation e diventato famoso anche in occidente, di cui questo Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes si presenta come una sorta di successore spirituale, ovvero un titolo che ne segue struttura e stile.

Il nuovo gioco è appunto un JRPG che punta a recuperare lo spirito della serie originale, recuperando alcune delle sue caratteristiche di base come la possibilità di creare un grande esercito composto da 100 combattenti, ognuno caratterizzato da proprie caratteristiche e da una storia che fa da background. Di fatto questa è una particolarità di Suikoden, che offriva una sorta di party allargatissimo fino a 100 unità, proprio come questo nuovo titolo.

Anche in Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, è inoltre possibile costruire un forte che fa da base al proprio gruppo di personaggi e gestirlo andando ad agire su varie caratteristiche di questo, creando dunque una sorta di elemento gestionale nella struttura da RPG nipponico.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes su Kickstarter, dove il progetto sta già andando alla grande: l'obiettivo principale per portare avanti lo sviluppo è raccogliere 500.000 dollari e a distanza di poche ore dal lancio del crowdfunding siamo già a oltre la metà del target, dunque possiamo dire con una certa sicurezza che il gioco si farà, resta da vedere quanti stretch goal verranno raggiunti da qui a un mese.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è previsto uscire su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e curiosamente viene aggiunta anche una piattaforma Nintendo "next gen", dunque sembra che gli sviluppatori stiano pensando direttamente al successore di Nintendo Switch, che di fatto ancora non è stato mai nemmeno menzionato dalla compagnia.