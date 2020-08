Marvel's Avengers: Spider-Man, Captain Marvel, She-Hulk e altri nel codice della beta

La beta di Marvel's Avengers nasconde dei segreti, a quanto pare: alcuni utenti hanno trovato nel codice della versione di prova del gioco dei riferimenti a Spider-Man, Captain Marvel, She-Hulk e altri personaggi che potrebbero arrivare dopo il lancio.

Come rivelato nell'intervista agli sviluppatori di Marvel's Avengers, il debutto di Spider-Man nel gioco è stato possibile grazie al permesso di Sony, ma sembra ci sarà più di un unico Uomo Ragno.

Nel codice i nomi dei personaggi vengono infatti indicati in due modi differenti: quando si tratta di un'unica versione compare il nome di battaglia, dunque ad esempio She-Hulk, War Machine e Captain Marvel.

Ma che succede se ci sono più varianti? In quel caso vengono utilizzati i nomi reali dei supereroi in questione, dunque Peter Parker, Kate Bishop, Clint Burton e così via.

Se il leak si rivelasse fondato, ciò potrebbe significare che vedremo in Marvel's Avengers anche Miles Morales: una mossa promozionale sinergica non indifferente, vista l'uscita questo autunno di Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS5.