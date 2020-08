TechTonik torna oggi alle 15.00: parleremo di Xbox Series X e ray tracing

TechTonik torna oggi con una nuova puntata: a partire dalle 15.00 parleremo di Xbox Series X e degli ultimi dettagli relativi al supporto per il ray tracing, emersi dalla presentazione agli Hot Chips 2020.

Rigorosamente in diretta, Pierpaolo Greco rivedrà insieme a noi le specifiche tecniche della nuova console Microsoft e le sue prerogative appunto nell'ambito del ray tracing.

Una feature spettacolare ma impegnativa, tanto che alcuni sviluppatori vogliono continuare a usare tecniche di rendering tradizionali per non compromettere le performance.

Cosa significheranno esattamente questi ultimi rumor rispetto alla resa del ray tracing su Xbox Series X e sulle piattaforme next-gen in generale? Cercheremo di scoprirlo insieme nel corso della trasmissione, che si preannuncia molto interessante!

