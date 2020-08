The Alto Collection: la recensione

Al debutto fra i giochi gratis dell'Epic Games Store , scaricabile senza alcun costo fino al 20 agosto, The Alto Collection include in un'unica soluzione i due giochi della serie sviluppata dal Team Alto, ovverosia Alto's Adventure e Alto's Odyssey : vere e proprie esperienze sensoriali, che su iOS e Android utilizzano un sistema di controllo touch estremamente semplice e immediato per consentirci di controllare i salti di un personaggio impegnato in una frenetica discesa dalla montagna.

La recensione di The Alto Collection ci consente di affrontare l'interessante tema delle differenze fra due piattaforme affascinanti e peculiari come PC e mobile, e di come possa essere complicato portare giochi da una parte all'alta preservandone le prerogative. Può capitare infatti che i punti di forza di una produzione portatile si trasformino invece in limiti laddove la si traduca in un contesto fisso, e viceversa.

Si tratta di elementi in grado di cambiare in maniera sostanziale il nostro approccio alla partita, basato quasi esclusivamente sul timing. L'interazione avviene infatti tramite la pressione di un unico pulsante , quello del salto: premendolo in prossimità di una sporgenza (ma non all'estremità: un meccanismo che sulle prime può infastidire, dando vita a game over immeritati) potremo guadagnare quota e superare così baratri o altri ostacoli. Picchiettando il tasto rapidamente avremo inoltre modo di superare rocce e altre piccole insidie, mentre tenendolo premuto in aria potremo ruotare per eseguire un unico tipo di manovra acrobatica, il backflip, facendo attenzione ad atterrare dritti e guadagnando in tal modo uno spunto extra che permette, fra le altre cose, di distruggere almeno una barriera lungo il tragitto.

Non si tratta però di una pratica fine a se stessa: uno sfaccettato elenco di achievement regola la nostra progressione, ponendoci delle missioni da completare durante ogni partita e consentendoci così di salire di livello e sbloccare nuovi personaggi, ognuno dotato di abilità e caratteristiche differenti: salti più rapidi, velocità o accelerazione superiore, la possibilità di eseguire doppi balzi e così via.

Se conoscete il genere degli endless runner, sapete già cosa aspettarvi dal gameplay di The Alto Collection . Il nostro obiettivo in entrambi i titoli presenti nella raccolta, al netto dell'ambientazione differente (nevosa da un lato, sabbiosa dall'altro), è infatti quello di resistere il più a lungo possibile e spingerci sempre oltre i nostri precedenti record a ogni tentativo, ricominciando la discesa da capo a ogni caduta ma trovandoci di fronte situazioni sempre diverse, generate in maniera casuale pur con un'attenzione a evitare le storture tipiche dei sistemi procedurali.

Da mobile a PC

Osservare le semplici meccaniche di gameplay di The Alto Collection in maniera distaccata è quanto di più sbagliato si possa fare. Entrambi i giochi della serie sono stati realizzati per porsi come vere e proprie esperienze sensoriali, come dimostra anche la presenza di una modalità Zen virtualmente infinita e senza game over.

Su mobile tale caratteristica risulta predominante rispetto a tutto il resto, coinvolgendoci in questa meravigliosa corsa a ostacoli mentre lo scenario cambia dinamicamente, mostrando il paesaggio che passa dal giorno alla notte, dal sereno al piovoso, mentre un brano musicale ispiratissimo e degli eccellenti effetti sonori ci avvolgono letteralmente.

Questo tipo di impostazione non è ovviamente andata persa su PC, ma la nuova dimensione inevitabilmente meno intimista finisce per mettere in luce quelli che sono i limiti del gioco piuttosto che la sua indubbia vocazione artistica, frutto della collaborazione con l'illustratore inglese Harry Nesbitt.

Il risultato finale, insomma, è un prodotto visivamente stiloso e ispirato, che mette in mostra una serie di ambientazioni suggestive e una grande atmosfera ma non riesce a valorizzare questi eccellenti presupposti come meriterebbero per via di un gameplay troppo basico ed essenziale, che diventa rapidamente ripetitivo.