Asus ROG Phone 5, esperienza d'uso e dettagli nella puntata di oggi di TechTonik

Asus ROG Phone 5 sarà il grande protagonista della puntata odierna di TechTonik: a partire dalle 16.00, in compagnia di Pierpaolo Greco, parleremo del nuovo smartphone disegnato per il gaming.

Come scritto nella recensione di Asus ROG Phone 5, si tratta di un dispositivo che punta a consolidare l'offerta pensata per i videogiocatori mobile, e nel corso della diretta vi parleremo della nostra esperienza dopo alcune settimane di utilizzo.

Non è tutto: in occasione della live ci collegheremo con Fulvio Fiorentino, brand manager del nuovo Asus ROG Phone, per parlare con lui delle caratteristiche del prodotto e delle sue potenzialità con particolare riferimento al gaming.

Inutile dire che risponderemo a tutte le vostre domande sul device: potete porle qui nei commenti, nella chat su Twitch oppure sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it: iscrivetevi per trovare tanti appassionati come voi con cui chiacchierare!

Potrete seguire la live all'interno di questa notizia, nel box dedicato in homepage, sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure utilizzando l'app ufficiale per iOS e Android.