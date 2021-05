Rocket League: versioni PS5 e Xbox Series X|S nei piani di Epic per un leak dal processo

Rocket League è stato uno dei grandi giochi della precedente generazione e di certo punta a continuare il proprio successo anche sulla nuova generazione. Ovviamente è possibile eseguire il videogame di Psyonix su PS5 e Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità, ma non sarebbe spiacevole vedere l'arrivo di una nuova versione creata appositamente per le console next-gen. Ora, tramite i documenti legali di Epic Games (proprietario di Psyonix), possiamo scoprire che nei piani della compagnia vi è una versione nativa per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

I documenti legali di cui parliamo provengono ovviamente dalla causa in corso tra Epic Games ed Apple, vera miniera d'oro di informazioni negli ultimi giorni. Ricordiamo che Rocket League ha ricevuto una sorta di upgrade per Xbox Series X e PS5, ma si è trattato di un salto in avanti minimo. Secondo i documenti, però, Psyonix ed Epic Games vogliono realizzare una versione nativa per le due console di Sony e Microsoft, non semplicemente una versione retrocompatibile potenziata.

Rocket League in versione nativa per PS5 e Xbox Series X|S?

Come sempre, non trattandosi di un annuncio ufficiale, non sappiamo se questi piani verranno messi in atto o meno, ma di certo - trattandosi di un titolo free to play - i giocatori lo sperano. Tramite i documenti legali abbiamo anche avuto modo di scoprire quanti soldi hanno guadagno gli sviluppatori tramite i giochi gratis.

Inoltre, Epic Games ha pagato uno sproposito per avere in esclusiva Borderlands 3 su Epic Games Store.