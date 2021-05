Marvel: picchiaduro in sviluppo presso gli autori di Injustice, per i fan

Un nuovo picchiaduro a tema Marvel potrebbe essere in sviluppo presso NetherRealm, l'autore di Injustice e Mortal Kombat. Questo perlomeno è quanto credono alcuni fan, in seguito a un tweet di Ed Boon, creative director presso NetherRealm Studios.

Ed Boon è noto per i suoi tweet sibillini, tramite i quali preannuncia novità in arrivo, ma alle volte i giocatori tendono a vedere tease dove non ve ne sono. In questo caso, al centro della disputa c'è un recente tweet di Boon nel quale il director sottolinea che James Gunn è stato in grado di lavorare sia per la DC che per la Marvel, in ambito cinematografico. "È impressionate", afferma Boon, mettendo poi un'emoji dubbiosa, che di certo non rappresenta eccitazione o felicità.

Questo messaggio ha un qualche significato nascosto? Non ne abbiamo idea e in realtà nemmeno i fan ne hanno, ma questo non gli ha impedito di speculare sul fatto che Boon stia lavorando con il proprio team a un gioco Marvel, che sarebbe quindi un nuovo picchiaduro. Boon quindi si ritroverebbe nella stessa situazione di Gunn, in quanto avrebbe diretto sia un gioco DC (Injustice) che uno Marvel (quello al centro del rumor).

A far crescere le speranze dei fan vi è anche il fatto che Geoff Keighley, creatore e conduttore dei Game Awards, ha replicato alla questione con un'emoji degli occhi, come potete vedere qui sopra. Ovviamente parliamo solo di speculazioni basate sul nulla. Per ora dobbiamo considerare questa idea solo come un'ipotesi interessante ma poco credibile. NetherRealm è di proprietà di Warner Bros., dopotutto, la quale possiede DC. Sarebbe molto strano vedere il team al lavoro su un progetto Marvel. Saremmo comunque felici di venire smentiti.

