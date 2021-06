The Legend of Heroes: Trails into Reverie annunciato con trailer per PC e console

The Legend of Heroes: Trails into Reverie è stato annunciato in maniera ufficiale con trailer di presentazione, in arrivo nel 2023 su PC, PS4 e Nintendo Switch dal recente livestream dedicato alla serie da parte di Falcom e NIS America.

Anche in questo caso, si tratta della prima volta che il gioco arriva in occidente, uscito originariamente nell'agosto del 2020 su PS4 in Giappone con il titolo The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki. Il titolo era già trapelato nelle ore scorse su Epic Games Store, dove infatti verrà lanciato per quanto riguarda la versione PC.

Si tratta, anche in questo caso, di un RPG di stampo nipponico classico, nel quale seguiamo le storie di tre personaggi principali: Rean Schwarzer, Lloyd Bannings e una figura mascherata chiamata "C", i cui percorsi si intersecano attraverso il sistema "Crossroads", che consente di seguire le storie incrociate di questi tre personaggi.

Anche in The Legend of Heroes: Trails into Reverie troviamo combattimenti con impianto strategico, con alcune nuove caratteristiche come United Front e un sistema di ricorsi storici che consente di rincontrare personaggi all'interno del Reverie Corridor, un sistema di generazione casuale dei dungeon.

La storia mette in scena Lloyd Bannings e la Crossbell Police Department alle prese con la lotta per la libertà della propria città, Rean Schwarzer che torna in battaglia ad affrontare una nuova minaccia, dopo le sue imprese eroiche nella Great Twilight e infine le misteriose manovre di "C", capo di un team segreto inviato a investigare sugli eventi di Crossbell. Si tratta dunque di un seguito delle storie narrate in The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV.