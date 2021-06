Cyberpunk 2077: la patch 1.23 è disponibile per PS4, PS5, PC, Xbox One, Series X|S e Stadia

Dopo aver tanto parlato del possibile ritorno di Cyberpunk 2077 su PlayStation Store, CD Projekt RED ha comunicato di aver pubblicato la patch 1.23 di Cyberpunk 2077 su tutte le piattaforme. Si tratta di un aggiornamento che va ad aggredire molti dei problemi che ancora persistono su PS4, PS5, PC, Xbox One, Series X|S e Stadia, oltre che ottimizza il codice di gioco su console e PC.

A questo indirizzo è possibile trovare tutte le novità di questo aggiornamento.

Una scena di Cyberpunk 2077.

Lo studio polacco ha lavorato soprattutto per sistemare tanti problemi legati ad un gran numero di quest. Parliamo dell'obiettivo di Space Oddity che non cambierà più posizione, di problemi con la casa di Gig: Family Matters, con un gran numero di errori che potrebbero capitare in The Heist e in tante altre missioni principali.

Per quanto riguarda le ottimizzazioni, si parla di una migliore ottimizzazione dell'utilizzo delle CPU delle console, di un miglioramento dei processi di gestione dei dati che ridurranno la presenza di personaggi identici, tante correzioni nella fisica del gioco, nelle animazioni e nella gestione della RAM. Tutte cose che dovrebbero rendere i crash meno frequenti.

Sono stati fatti dei cambiamenti anche per quanto riguarda il gameplay, o la grafica, come l'aspetto spettrale di Johnny Silverhand.

Cosa ne pensate? È giunto il momento di dare una seconda chance al gioco o è ancora troppo presto? In queste ore Cyberpunk 2077 è col 33% di sconto su GOG.