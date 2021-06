Thronebreaker: The Witcher Tales è disponibile da oggi gratuitamente su Android

Dopo molta attesa, Thronebreaker: The Witcher Tales è disponibile a partire da oggi per il download gratuito su Android. Si tratta di un'interessante avventura ambientata all'interno dell'universo di The Witcher.

Potrete accedere alla pagina dedicata di Google Play a questo indirizzo.

Thronebreaker è un gioco di ruolo per giocatore singolo ambientato nell'universo di The Witcher che offre una meccanica di esplorazione dettata dalla narrazione, tanti enigmi da risolvere e battaglie a turni. I giocatori assumono il ruolo della Regina Meve di Lyria e Rivia, costretta a battere il sentiero di guerra per un'imminente invasione nilfgaardiana.

Questa è l'ultima delle recensioni di Thronebreaker: The Witcher Tales che abbiamo pubblicato. Il gioco a mantenuto intatta la sua struttura anche su mobile, quello che cambia, eventualmente, è il sistema di controllo.

La pubblicazione su Google Play porta l'esperienza completa di Thronebreaker su Android, con comandi touchscreen progettati per il gioco su dispositivi mobili e salvataggi compatibili con le versioni del gioco disponibili sulle altre piattaforme supportate. Giocando a Thronebreaker, i giocatori possono inoltre sbloccare vari bonus in GWENT: The Witcher Card Game, tra cui ornamenti unici e 20 carte premium da schierare nelle battaglie multigiocatore.

Thronebreaker per Android viene distribuito con il modello "freemium", che permette ai giocatori di scaricare e provare il gioco gratuitamente. Dopo aver raggiunto una certa parte della storia, i giocatori potranno acquistare il gioco completo per continuare l'avventura.

Oltre alla versione Android, The Witcher Tales: Thronebreaker è disponibile anche su iOS, PC (GOG.COM e Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, e su PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite retrocompatibilità.