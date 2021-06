Far Cry 6 e Resident Evil Village sfrutteranno FidelityFX Super Resolution di AMD

Nonostante non siano tra i giochi annunciati ufficialmente da AMD, sembra che Far Cry 6 e Resident Evil Village sfrutteranno FidelityFX Super Resolution. Questo vuol dire che le versioni PC e console di questi giochi potranno avere grossi benefici da questa nuova tecnologia del colosso americano, che in molti conoscono come la "risposta alle DLSS di Nvidia".

Secondo Videocardz, infatti, il 22 giugno, giorno ufficiale del lancio, saranno 7 i giochi a supportare FidelityFX Super Resolution:

22 Racing Series

Anno 1800

Evil Genius 2

Godfall

KingShunt

Terminator Resistance

The Riftbreaker

Dopo il lancio, però, sempre secondo i leak di Videcardz arriveranno tanti altri giochi come Far Cry 6, Resident Evil Village, Baldur's Gate e Forspoken.

La seconda ondata di giochi FidelityFX Super Resolution

Nelle settimane successive saranno ben 44 i publisher e gli sviluppatori che supporteranno la tecnologia.

La terza mandata di giochi FidelityFX Super Resolution

Sarà interessante scoprire gli effettivi miglioramenti ottenuti grazie a questa tecnologia sia su console che su PC, oltre che la risposta di Nvidia a questa controffensiva di AMD.