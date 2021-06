Pokémon Spada e Scudo: la Sandaconda Gigamax sarà distribuita gratuitamente da GameStopZing

Nintendo e The Pokémon Company hanno deciso di collaborare con GameStopZing per la distribuzione gratuita italiana della Sandaconda Gigamax all'interno di Pokémon Spada e Scudo. Per ottenere il codice seriale da riscattare all'interno del gioco, basterà iscriversi gratuitamente al sito di GameStopZing e al programma GSZ+. In questo modo si potrà ricevere gratuitamente via email il codice per ottenere un Dynacristallo per sbloccare uno speciale raid e sfidare Sandaconda Gigamax.

La stessa iscrizione potrà essere utilizzata in futuro per nuove distribuzioni, nonché ad altri esclusivi vantaggi. I codici saranno inviati dal 18 giugno al 18 luglio 2021, ovviamente fino ad esaurimento scorte.

La Sandaconda Gigamax distribuita da GameStopZing.

A questo indirizzo è possibile iscriversi al sito GameStopZing. Ricordatevi di confermare il proprio indirizzo email. A partire dal 18 giugno GameStopZing pubblicherà la pagina per richiedere il codice seriale online. Per evitare problemi con la ricezione, è fondamentale che la mail che inserirete nella pagina di richiesta del codice coincida con quella del proprio account GameStopZing e che all'interno del profilo siano aggiornati i consensi marketing.

Il codice seriale sarà inviato all'indirizzo email indicato in breve tempo. Una volta ricevuto, potrete utilizzarlo entro il 31 ottobre 2021 selezionando la funzionalità Dono Segreto dal menu principale di Pokémon Spada e Scudo.

Sandaconda Gigamax sarà disponibile nel raid della Torre Diroccata. Si potrà affrontare il Raid Dynamax tutte le volte che si vuole finché non si vince o fino alla mezzanotte del giorno in cui è stato usato il Dynacristallo.