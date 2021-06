Warren Spector si racconta al JOIN, sottotitolato in italiano

Il grande Warren Spector, maestro cui dobbiamo il capolavoro assoluto Deus Ex, ha fatto l'onore di inviare un suo video intervento per il JOIN the Indie 2021, evento organizzato da Video Games Party dedicato per la gran parte agli sviluppatori italiani.

Nel filmato, completamente sottotitolato in italiano, Spector racconta dei suoi 38 anni di carriera nel mondo dello sviluppo di videogiochi e di come iniziò come semplice giocatore. Il video si trova in testa alla notizia ed è davvero interessante, anche perché quello che sta parlando è un uomo cui il medium videoludico deve tantissimo.

Spector comunque non si limita a parlare dei suoi successi, ma affronta anche direttamente i problemi dell'industria, come il costo di produzione dei giochi, sempre più elevato. Insomma, bando alle ciance e dedicate 15 minuti della vostra vita al grande Spector. Non ve ne pentirete.