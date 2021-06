Fortnite: funzione "Continua a giocare insieme" in arrivo, per il dataminer HYPEX

Secondo quanto indicato dal noto dataminer HYPEX, il battle royale di Epic Games introdurrà spesso una funzione molto attesa e richiesta dai fan: "Continua a giocare insieme". Fortnite dovrebbe ovvero permettere ai giocatori di mantenere la composizione del proprio team nelle modalità Squadra, Coppia e Trio passando alla partita successiva.

HYPEX è un noto dataminer che regolarmente indaga all'interno dei dati di gioco del battle royale e svela in anticipo vari dettagli su quanto Epic Games sta per introdurre. Fortnite dovrebbe quindi ampliarsi con questa opzione, ma come sempre vi ricordiamo che per il momento si tratta solo di un rumor, non di un'informazione ufficiale.

Come sempre, è possibile che il dataminer abbia ottenuto un'informazione scorretta, oppure è possibile che Epic Games non abbia per il momento intenzione di inserire realmente una funzione "Continua a giocare insieme" all'interno di Fortnite. Potrebbero volerci molte settimane prima del suo arrivo, soprattutto se sorgessero problemi di sviluppo inaspettati.

Vi segnaliamo anche che Epic Games ha reso gratis il sistema di party chat e l'anti-cheat di Fortnite per tutti. Si tratta di un'importante novità per moltissimi sviluppatori. In conclusione, vi ricordiamo anche che Fortnite ricrea l'O2 arena di Londra per ospitare il concerto degli Easy Life.