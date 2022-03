GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S: primi voti positivi, ma l’userscore su Metacritic è bassissimo

GTA 5 è arrivato su PS5 e Xbox Series X|S la scorsa settimana e ora sono disponibili le prime recensioni della stampa internazionale, che promuovono la riedizione del gioco Rockstar Games con voti buoni, seppur non particolarmente entusiasmanti. L'userscore di Metacritic, ovvero le valutazioni degli utenti, invece è piuttosto basso, segno che in molti non hanno apprezzato il porting.

Ecco i voti della stampa internazionale di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S:

PC Games - 100

Jeuxvideo.com - 90

Vandal - 85

Pushsquare - 80

Power Unlimited - 75

TheXboxHub - 70

Comicbook - 70

Screen Rant - 60

GTA 5, un'immagine promozionale

Attualmente il metascore della versione PS5 di GTA 5 è di 82 (quello delle versione Xbox Series X non è pervenuto in quanto al momento non c'è un numero sufficiente di recensioni qualificate).

PC Games ha affibbiato alla redazione un 100 tondo tondo, affermando che il gioco Rockstar Games "è ancora un capolavoro. L'open world è fantastico, la presentazione è brillante, i personaggi sono ben scritti e il gameplay vario è ancora molto divertente. Grazie ai miglioramenti tecnici della versione rimasterizzata per PS5, il gioco è ancora fresco e il gameplay è persino migliore grazie ai 60fps nelle due modalità di prestazione".

Meno soddisfatta la redazione di Screen Rant che ha ha assegnato alla riedizione del gioco Rockstar Games un 60 su 100. "Il porting di nuova generazione di GTA 5 è sicuramente il modo migliore per vivere il gioco, ed è ancora in tutto e per tutto l'esperienza divertente che era nel 2013. Tuttavia con quasi un decennio passato sulle spalle, Los Santos inizia a mostrare la sua età. GTA 5 non ha i dettagli o la presentazione cinematografica di Red Dead Redemption 2. Le animazioni sembrano meno fluide, il combattimento corpo a corpo sembra antiquato e le sparatorie, anche con l'aggiunta del feedback tattile del DualSense di PS5, mancano di peso... Si tratta di un ottimo modo per giocare a Grand Theft Auto 5, ma anche con i miglioramenti visivi e i nuovi contenuti multiplayer, sembra più una gita senza meta, piuttosto che un ritorno necessario."

Su Metacritic l'userscore invece è molto basso: 3.2 per la versione PS5 di GTA 5 e di 2.5 per quella Xbox Series X e S. Come al solito, ad abbassare la media ci pensano un buon numero di valutazioni con zero, con la maggior parte degli utenti che si lamenta del prezzo in rapporto alle novità introdotte in questa riedizione.

"Non è stato aggiunto niente di nuovo. Non sprecare i tuoi soldi. Spendili per un nuovo gioco e continua a giocare alla versione PS4", giusto per citare una delle tante "recensioni" degli utenti.

Le versioni PS5 e Xbox Series X|S di GTA 5 permettono di scegliere tra tre modalità grafiche differenti, ovvero Fidelity, Performance e Performance RT. La prima punta a presentare la massima qualità visiva possibile, con risoluzione nativa 4K e 30 fps. Performance, invece, propone una risoluzione 4K non nativa, ma garantendo una maggiore fluidità del gameplay puntando ai 60 fps. Infine, la modalità Performance RT attiva il ray tracing, sempre proponendo una risoluzione 4K non nativa e 60 fps, in questo caso però il framerate sembrerebbe un po' meno stabile.

Oltre a risoluzione, framerate e ray tracing, le versioni next-gen per PS5 e Xbox Series X|S di GTA 5 includono texture e illuminazione di qualità migliore, densità di vegetazione, traffico e pedoni maggiore e il supporto al feedback aptico del Dualsense, giusto per citarne alcune. Inoltre, i tempi di caricamento sono migliorati in modo drastico. Se volete saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra analisi tecnica delle versioni PS5 e Xbox Series X di GTA 5.