Destiny sotto attacco: i copyright strike colpiscono i creator ma anche Bungie stessa

Destiny è sotto attacco e le motivazioni non sono chiare. Molteplici content creator, inclusi nomi importanti come MyNameIsByf e Aztecross, hanno ricevuto una serie di copyright strike per i video dedicati al gioco di Bungie. La cosa assurda è che lo sviluppatore stesso sta subendo copyright strike sul proprio canale YouTube.

Bungie ha confermato che né lei né i suoi partner stanno eseguendo questi copyright strike e il fatto che i video ufficiali dello sviluppatore stiano subendo lo stesso destino di quelli dei content creator lo dimostra. Attualmente, lo sviluppatore sta cercando di indagare e capire dove sia il problema.

Bungie ha condiviso l'informazione su Twitter, come potete vedere qui sopra. "Siamo consapevoli della serie di blocchi di copyright su YouTube e stiamo attivamente indagando. Ciò include i contenuti del canale di Bungie stessa. Queste azioni non sono state eseguite come richiesta di Bungie o dei nostri partner. Per favore, attendete futuri aggiornamenti".

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo. È possibile che i copyright strike siano conseguenza di un qualche tipo di problema legato all'algoritmo di YouTube. Per Bungie si tratta ovviamente di un grande fastidio, ma per i content creator potrebbe significare un'interruzione dei guadagni, fino alla risoluzione del problema.

In attesa di novità, vi lasciamo alla nostra recensione di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, il più recente contenuto al centro dei video dei creator.