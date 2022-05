LG presenta i nuovi monitor UltraGear e Ultrawide, nonché gli speaker GP9

LG ha presentato i nuovi monitor della linea UltraGear e UltraWide, nonché gli speaker UltraGear GP9: dispositivi all'avanguardia disegnati per soddisfare qualsiasi esigenza in ambito gaming.

LG UltraGear 27GP950

LG UltraGear 27GP950 è un monitor da 27 pollici caratterizzato da un pannello Nano IPS con risoluzione 4K e 1,07 miliardi di colori, tempo di risposta pari a 1 millisecondo gray-to-gray, sistema di illuminazione Sphere Lighting e connettività HDMI 2.1 con supporto alla tecnologia Variable Refresh Rate fino a 120 Hz: l'ideale anche per PS5 e Xbox Series X|S.

LG UltraGear 32GP850

Chi desidera dimensioni maggiori può optare invece per LG UltraGear 32GP850, un monitor con diagonale da 32 pollici e risoluzione Quad HD (2560 x 1440 pixel), anch'esso equipaggiato con un pannello Nano IPS e tempo di risposta da 1 millisecondo gra-to-gray.

Dotato di certificazione NVIDIA G-SYNC e compatibilità AMD FreeSync per eliminare qualsiasi problema di tearing e stuttering, 32GP850 vanta un refresh rate che arriva in questo caso a 180 Hz in overclock, mentre i colori risultano estremamente accurati grazie al 98% dello spazio colore DCI-P3.

LG UltraWide 34WP75C

Se siete alla ricerca di una soluzione wide, c'è l'LG UltraWide 34WP75C, caratterizzato da una diagonale da 34 pollici in formato 21:9 con schermo curvo, speaker da 14 W con tecnologia MaxxAudio integrati e frequenza di aaggiornamento a 160 Hz con tempo di risposta pari a 1 millisecondo con Motion Blur Reduction per ridurre l'effetto ghosting. Il dispositivo supporta inoltre le tecnologie AMD Freesync Premium, Dynamic Action Sync e Black Stabilizer.

LG UltraGear GP9

Infine gli speaker da gaming LG UltraGear GP9, in grado di garantire una totale immersione nel gioco grazie alla tecnologia proprietaria LG 3D Gaming Sound con algoritmo HRTF per la personalizzazione del suono a seconda del genere di esperienza con cui ci stiamo cimentando. Ulteriori dettagli nella recensione di LG UltraGear GP9.