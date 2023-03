The Last of Us, la seconda stagione dovrà cambiare il gioco in modo netto

La prima stagione di The Last of Us è finita e dopo nove episodi così d'impatto è impossibile non pensare a cosa ci aspetta. Chi non conosce la trama di Parte II potrebbe semplicemente aspettarsi una seconda interessante stagione, con Ellie e Joel pronti per nuove avventure. Chi invece sa bene come prosegue la storia potrebbe porsi una domanda: come gestiranno la trama?

Prima di presentare alcune possibilità, è bene precisare che è impossibile non fare qualche minimo spoiler su The Last of Us Parte II. Se non avete giocato il gioco e non volete alcuna anticipazione, smettete ora di leggere!

Non andate oltre se non volete spoiler, Ellie vi ha avvertito

The Last of Us Parte II, come detto dal regista della serie, è un gioco ben più massiccio del primo capitolo e contiene materiale sufficiente per più di una stagione. Soprattutto, però, The Last of Us Parte II è in pratica due giochi in uno.

Una volta pulite le mazze da golf, la trama si divide in due parti: da un lato abbiamo Ellie, nel suo viaggio di vendetta, dall'altro Abby, che ha già concluso il proprio (o così crede). Nel gioco le due storie vengono raccontate una dopo l'altra, facendoci tornare indietro per scoprire tutto quello che è accaduto dall'altro lato della barricata.

Si tratta di una scelta di gameplay comprensibile ed è narrativamente interessante, ma chiaramente non è applicabile per una serie TV, soprattutto nel momento nel quale questa parte di trama sarà divisa in più stagioni: è impossibile dedicare una decina di puntate a un personaggio ignorando completamente l'altro, soprattutto nel momento del quale la telecamera passerà su Abby.

È quindi obbligatorio cambiare la struttura narrativa, ma in che modo? La soluzione più credibile è che l'intero gioco sarà fuso e vivremo entrambe le linee narrative fianco a fianco. In ogni puntata la trama seguirà sia Ellie che Abby. Certo, la potenza del gioco stava anche nel suo essere diviso, nel farci vivere il viaggio della nostra eroina, che porta giustizia su dei mostri assassini, solo per poi scoprire veramente chi fossero quelle persone e quanto male abbiamo portato nel mondo.

Inoltre, considerando anche i molti flashback di entrambi i personaggi, vi è veramente il rischio che la trama si dilunghi. Potrebbe quindi essere necessario un pesante lavoro di riscrittura, per adattare una storia molto meno lineare all'interno di un nuovo medium. Probabilmente sarà necessario anche creare qualcosa di nuovo per la fase intermedia della trama, visto che non vi è un punto facile dove creare un finale di stagione.

La "terza" parte del gioco, nella quale riprendiamo il controllo di Ellie, è troppo breve e troppo avanzata per essere l'inizio di una nuova stagione, quindi il ritorno di Ellie a casa con Dina non può essere il finale della stagione 2, non in sole nove puntate.

Quel che è inoltre chiaro è che Druckmann sta usando la serie TV per ampliare le storie raccontate col gioco (vediamo ad esempio Bill e Frank), quindi è molto facile che ci sarà qualcosa in più anche per Parte II. In questo caso però potrebbe essere necessario cambiare drasticamente qualche momento, magari "sacrificando" in anticipo qualche personaggio, come ad esempio Jesse (l'ex di Dina).

Le possibilità sono molte, ma la nostra opinione per il momento è che ci si debba aspettare cambiamenti un po' più netti dalla seconda stagione. E voi cosa ne pensate? Parliamone.

