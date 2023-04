The Last of Us: Parte 1 per PC, la patch 1.0.4 migliorerà framerate e grafica

Con un post su Twitter, Naughty Dog ha annunciato che ha in programma di pubblicare la patch 1.0.4 di The Last of Us: Parte 1 per PC durante il corso della prossima settimana. A quanto pare si tratterà di un aggiornamento importante, dato che includerà migliorie per framerate, grafica e non solo.

Il post di Naughty Dog recita: "Il nostro team sta lavorando alla pacth 1.0.4 per The Last of Us Parte 1 per PC, che sarà disponibile la prossima settimana. Includerà ottimizzazioni del framerate, miglioramenti alla fedeltà grafica e delle texture, correzioni di crash e altro ancora".

Per il momento il team dei PlayStation Studios non ha indicato di preciso quando l'aggiornamento verrà pubblicato né condiviso le note complete con la lista dei tutti i cambiamenti, dunque sarà necessario pazientare alcuni giorni.

La precedente patch, la 1.0.3.0, è stato pubblicato il 14 aprile e ha risolto principalmente dei problemi legati all'audio, l'interfaccia di gioco e la grafica, aggiungendo inoltre nuove opzioni di compatibilità audio. In ogni caso la speranza è che la prossima patch migliori sensibilmente lo stato della versione PC, a un mese dall'uscita ancora non ottimale.