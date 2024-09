Bloodborne ha una sorta di Remaster in sviluppo su PC da parte di un modder, e il video è molto interessante

Visto che Sony non si decide ad agire su questo fronte, i modder continuano a proporre possibili soluzioni per portare Bloodborne su PC, in questo caso con una specie di versione Remaster che si presenta decisamente interessante in questo video dimostrativo, sebbene ci siano varie precisazioni da fare.

Intanto è tutto un work in progress, oltretutto di un progetto amatoriale che non ha nessuna pretesa di ufficialità, dunque difficilmente arriverà ad essere un gioco completo, ma intanto dimostra come l'amata esclusiva PS4 potrebbe apparire in una versione rielaborata su piattaforma Windows.

In questo caso si tratta del lavoro del modder "fromsoftserve", che ha già dimostrato una notevole dedizione alla causa con la pubblicazione di varie mod in grado di migliorare l'aspetto grafico del gioco, ma in questo caso si tratta di un progetto più ampio.