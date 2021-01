Persona: su Spotify arriva l'intera colonna sonora della serie di Atlus

A partire da stanotte 5 gennaio 2021 alle 00:00 dovrebbe arrivare su Spotify l'intera colonna sonora della serie di giochi di ruolo giapponesi di Atlus Persona. Si tratta di un quantitativo di brani davvero ciclopico, che spaziano dall'amato Persona 2 fino ad arrivare allo stilosissimo quinto capitolo.

Secondo AniPlaylist, le canzoni che saranno aggiunte sono addirittura 746 e per comodità sono state raccolte all'interno di questa playlist. Come dicevamo al momento non è possibile avviare i brani, ma allo scoccare della mezzanotte Spotify li dovrebbe attivare per l'ascolto. Si tratta di oltre 24 ore di musica J-Pop, jazz e rock con la quale rallegrare questi ultimi giorni di vacanze.

Ecco la lista dei giochi coinvolti:

Oltre alla musica ufficiale ci sono le registrazione dei concerti Music FES 2013 e Super Live 2015, oltre che le canzoni aggiuntive scritte per gli anime di Persona 3 e Persona 4.

Che dire, gli amanti della serie avranno di che consumare gli auricolari. Inoltre questo vuol dire che con ogni probabilità tutta la musica riguardante la serie di Persona arriverà prima o poi su Spotify. A questo indirizzo, ribadiamo, troverete raccolto tutto quello che è stato pubblicato finora.