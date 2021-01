Red Dead Online: reset dell'Onore gratis e tante offerte per l'inizio del 2021

Tramite Rockstar Newswire è stato annunciato che i giocatori di Red Dead Online potranno festeggiare l'inizio del nuovo anno con un reset gratis dell'Onore. Inoltre, all'interno del western saranno disponibili tutta una serie di sconti e offerte in-game per varie attività. Ecco i dettagli.

Prima di tutto, i barbieri di Red Dead Online offrono tagli gratuiti fino all'11 gennaio. Inoltre, i saloon offrono bevande gratis per tutta la settimana. Questa settimana, le vendite di campioni del Naturalista a Harriet Davenport frutteranno il 50% di RDO$ in più; Madame Nazar, invece, pagherà il 30% in più per i set completi dei Collezionisti.

È possibile ottenere PE tripli in tutte le missioni de La terra delle opportunità. In più, tutte le missioni Free Roam fruttano PE tripli fino all'11 gennaio. Non mancano poi tutta una serie di sconti, tra cui:



-30% sui revolver

-60% sulle munizioni

-50% su cibo, liquori e tonici, tra cui i tonici di Harriet

-30% su box per le stalle, tonici per cavalli e cibo per cavalli

-40% sull'equipaggiamento per cavalli: selle, bisacce da sella, staffe, coperte, corni

-30% sugli indumenti in ariete leggendario nel negozio di Gus

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno le seguenti ricompense:



Licenza da Cacciatore di taglie gratis

Ricompensa per la verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie

I giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima dell'11 gennaio, inoltre, riceveranno una ricompensa per un cavallo Bretone gratis e 100 RDO$.

Infine, vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è Gioco dell'Anno agli Steam Awards 2020, ecco tutti i vincitori.