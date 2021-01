Crytek è al lavoro su un nuovo gioco AAA ancora non annunciato

È stato scoperto che Crytek, sviluppatore noto soprattutto per Crysis, sta lavorando a un nuovo gioco AAA ancora non annunciato. La società, che ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro, sta cercando un designer per questo nuovo gioco AAA. I dettagli nell'offerta di lavoro di Crytek sono pochissimi, ma ci permettono di farci un'idea approssimativa della tipologia di gioco che dobbiamo aspettarci.

Secondo quanto possiamo leggere, il candidato deve avere almeno due anni di esperienza ed è preferibile che abbia lavorato su uno sparatutto in prima persona in passato. Crytek richiede, come qualsiasi sviluppatore, che il candidato abbia grande passione per i videogiochi ma in particolar modo per il genere degli sparatutto in prima persona sandbox.

Ovviamente, "sparatutto in prima persona" e "sandbox" fanno subito pensare alla serie Crysis. La saga non vede l'arrivo di nuovi capitoli sin dal 2013, mentre lo scorso anno è stato rilasciato Crysis Remastered. Possibile che il team di Francoforte abbia intenzione di lavorare a un nuovo capitolo della serie? Oppure si tratterà di una nuova IP?

Per il momento si tratta solo di speculazioni: tutto ciò che sappiamo è che Crytek è al lavoro su un nuovo gioco. Potrebbe volerci molto tempo prima che il team di sviluppo sia pronto a rilasciare nuove informazioni in merito.

Nel mentre, vi segnaliamo che Crytek ha pagato 140mila euro a Denuvo per il sistema anti-pirateria di Crytek!