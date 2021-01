PS5: crea il tuo DualSense personalizzato grazie a ColorWare

Una delle prime critiche rivolte a PS5 e al suo controller, il DualSense, fu la scelta del colore: la combinazione bianco - nero, certamente non comune, non piacque a molti che avrebbero preferito console e controller completamente neri come la precedente generazione. Ora, potete porre rimedio, almeno parzialmente. ColorWare permette infatti di acquistare un DualSense dalla colorazione personalizzata.

Badate bene, non si tratta di un controller di terze parti, ma un vero DualSense di PS5 originale che viene ricolorato da ColorWare sulla base delle vostre preferenze. Sul sito è possibile scegliere le colorazioni della scocca esterna, di quella interna, del trackpad centrale, e dei pulsanti. Sono disponibili colori opachi e lucidi. È anche possibile, per una spesa aggiuntiva di 20 dollari, incidere una scritta sul controller.

Il prezzo, ovviamente, è alto: si parte da un minimo di 109 dollari, che aumentano se si colorano il trackpad, i tasti o se si inserire la suddetta scritta. Si sommano poi costi di spedizione (ColorWare spedisce anche in Italia). Il prezzo totale sale, quindi, ma si tratta dopotutto del controller originale. Lo stesso procedimento, inoltre, può essere fatto con il controller di Xbox Series X: Microsoft, vi ricordiamo, dispone però già di un servizio ufficiale molto simile per i controller Xbox One (compatibili con Xbox Series X).

Potete provare a creare il vostro controller DualSense di PS5 personalizzato sul sito ufficiale di ColorWare. Infine, vi ricordiamo che i driver Linux del DualSense sono disponibili ufficialmente.