PlayStation Now, gennaio 2022: ecco i giochi PS4 e PS5 per gli abbonati

Sony ha annunciato i nuovi giochi per PS5 e PS4 di gennaio 2022 in arrivo nel catalogo di PlayStation Now per tutti gli abbonati al servizio. A partire da domani, martedì 4 gennaio, saranno disponibili sei nuovi giochi, tra cui Mortal Kombat 11 e Final Fantasy 12: The Zodiac Age.

Ecco i nuovi giochi per PS5 e PS4 del PlayStation Now di gennaio 2022:

Mortal Kombat 11

Final Fantasy 12: The Zodiac Age

Fury Unleashed

Unturned

Super Time Force Ultra

Kerbal Space Program: Enhanced Edition

PlayStation Now

Mortal Kombat 11 (qui la nostra recensione) è l'ultimo capitolo della storica serie picchiaduro di NetherRealm Studios, che in questa nuova iterazione vanta modifiche intelligenti al combat system, uno story mode eccessivo, spassoso e curato e un comparto tecnico di primo livello.

Final Fantasy 12: The Zodiac Age (qui la nostra recensione) è la versione rimasterizzata per PS4 della storica dodicesima fantasia finale uscita tanti anni fa su PS2. Oltre alle migliorie grafiche, questa riedizione include una serie di nuovi contenuti e modifiche al gameplay rispetto alla versione originale.

Fury Unleashed è un platform d'azione roguelite con un sistema di combattimento incentrato sulle combo, che incrementano a ogni uccisione. Unturned è un survival game free-to-play multiplayer (ma con anche una modalità single player) in cui dovremo sopravvivere a un'apocalisse zombie utilizzando qualsiasi strumento a nostra disposizione.

Super Time Force Ultra è un gioco platform ricco di azione con un tocco particolare offerto dai viaggi nel tempo. Il giocatore può infatti controllare il tempo per curvarlo ed espanderlo a proprio vantaggio sul campo di battaglia. Infine, in Kerbal Space Program dovrete dirigere il programma spaziale di una simpatica razza di alieni, i Kerbal. Avremo a disposizione un variegato catalogo di parti per realizzare veicoli spaziali in grado di volare in base a modelli aerodinamici e orbitali realistici.

Che ne pensate dei giochi di gennaio 2022 per gli abbonati al PlayStation Now?