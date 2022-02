Nintendo Direct di febbraio 2022 annunciato: data e ora del nuovo evento

Un nuovo Nintendo Direct è stato annunciato proprio in questi minuti dalla compagnia di Kyoto, seguendo piuttosto precisamente quelli che sono stati i rumor in questi giorni: il nuovo evento di presentazione sui giochi Nintendo Switch è fissato per domani, 9 febbraio 2022, alle ore 23:00 italiane.

Sono alcuni giorni che si parla di un possibile Nintendo Direct in arrivo e infine è arrivata la conferma da parte di Nintendo stessa, con l'evento fissato per domani, 9 febbraio 2022, in una presentazione che durerà circa 40 minuti e si concentrerà sui giochi Nintendo Switch che usciranno nella prima metà del 2022.



Le possibilità sono molteplici, ovviamente, ma possiamo aspettarci la presentazione di giochi già confermati come Triangle Strategy, Chocobo GP, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, Kirby e la Terra Perduta anche possibili sorprese e novità, visto che si parla comunque di titoli in arrivo da ora fino all'estate, dunque ci può essere spazio anche per diversi giochi non ancora annunciati.

Considerando il periodo di tempo preso in considerazione per i giochi che verranno trattati, ovvero la prima metà del 2022, è meno probabile che vi sia spazio anche per l'attesissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, ma non è detto che questo comunque non sia presente all'interno dell'evento, magari con ulteriori aggiornamenti sempre che non sia veramente previsto arrivare entro l'estate. Tra gli altri sorvegliati speciali c'è anche Bayonetta 3, anche questo previsto per il 2022 ancora senza un periodo preciso ma che potrebbe trovare spazio nello speciale sui giochi in arrivo nella prima metà dell'anno, staremo a vedere.

Ovviamente seguiremo l'evento in diretta con traduzione e commento in tempo reale, dunque rimanete sintonizzati su Multiplayer.it per la copertura completa del nuovo Nintendo Direct, sul nostro canale Twitch domani sera alle ore 23:00 o prima.