Final Fantasy 16 ha ottenuto un nuovo aggiornamento in versione PC, con vari cambiamenti e migliorie

Square Enix ha pubblicato un nuovo aggiornamento per la versione PC di Final Fantasy 16, con una patch che mira a risolvere diversi problemi tecnici di questa edizione, tra i quali anche alcuni particolarmente urgenti e segnalati dagli utenti.

La patch 1.02 per la versione PC di Final Fantasy 16 risolve una serie di problemi di ordine principalmente tecnico, con alcuni di questi che causavano errori grafici o altri che influivano sul movimento del mouse o l'uso in generale di interfaccia e controlli, in particolare utilizzando una visualizzazione con rapporto d'aspetto diverso da 16:9.

Anche le prestazioni dovrebbero essere migliorate in seguito alle modifiche apportate alle impostazioni della fedeltà grafica e dovrebbero essere sensibilmente diminuiti i problemi di crash e blocchi vari rilevati in queste prime settimane di disponibilità del gioco.