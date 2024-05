PS Plus Extra e Premium: data e orario dell'annuncio dei giochi di maggio, due sono già confermati

Come forse saprete, Sony è abbastanza rigida riguardo alla programmazione del suo servizio di punta, con la presentazione dei titoli di Extra e Premium che di norma avviene il mercoledì successivo al lancio dei titoli "gratuiti" del tier Essential, che tra l'altro vi ricordiamo essere disponibili per il riscatto e il download. Di conseguenza, la data da cerchiare sul calendario è quella di mercoledì 15 maggio , con l'annuncio previsto per le 17 e 30 italiane.

Due giochi Ubisoft già confermati

Watch Dogs è uno dei giochi in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium tramite Ubisoft+ Classics a maggio

Se queste tempistiche verranno confermate, i nuovi giochi di Extra e Premium saranno disponibili a partire dalla mattina del martedì successivo, ovvero il 21 maggio.

Spesso la line-up delle nuove aggiunte dei cataloghi di PlayStation Plus Extra e Premium rimane avvolta nel mistero fino all'annuncio da parte di Sony, salvo qualche soffiata da parte di una "gola profonda" affidabile come billbil-kun, che nel caso riporteremo sulle nostre pagine.

Questa volta, invece, sono stati già confermati due giochi pubblicati da Ubisoft che entreranno a far parte dell'abbonamento grazie a Ubisoft+ Classics, una selezione di titoli della compagnia francese in continuo aggiornamento e inclusa all'interno di PS Plus Extra e Premium. Stiamo parlando nello specifico di Watch Dogs, il capostipite della serie action open world a base di hacking, e The Settlers: New Allies, il nuovo capitolo del franchise di titoli strategici dell'editore, che purtroppo non ha reso onore ai suoi predecessori, come spiegato nella nostra recensione.

Inoltre, pur rientrando nei giochi annunciati per il mese di aprile, segnaliamo che dalla scorsa settimana è disponibile per gli abbonati anche Animal Well, il metroidvania in pixel art che ha stregato la critica.