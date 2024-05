Forza Motorsport: l'aggiornamento di maggio arriva questa settimana, ecco le novità

Gli sviluppatori di Turn 10 hanno svelato i primi dettagli del prossimo aggiornamento di Forza Motorsport in programma per questa settimana. Tra le novità troviamo dei ritocchi al "Safety Rating", ovvero il sistema di valutazione che misura il comportamento dei giocatori in gara, premiando quelli che adottano una guida sicura e rispettosa delle regole di gara.

In particolare verranno riviste le valutazioni e come viene calcolato il punteggio del giocatore, con il sistema che ora terrà conto delle ultime 20 gare disputate contro le 10 di prima, in modo da riflettere maggiormente il comportamento dell'utente sul lungo periodo. Inoltre, verrà inasprito il peso delle penalità da collisione sulla valutazione complessiva, con i giocatori che ne accumulano in quantità che possono aspettarsi di vedere precipitare il loro grado.

Per quanto riguarda il matchmaking, è stato aggiornato l'algoritmo di ricerca in modo che i giocatori vengano combinati più facilmente a utenti con una valutazione simile. Di conseguenza, dovrebbe accadare molto raramente che un pilota con punteggio S si trovi a gareggiare con quelli con gradi E o D.