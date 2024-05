OpenAI smentisce le voci sul lancio del motore di ricerca basato su ChatGPT

Non ci sarà l'annuncio di un motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale per rivaleggiare con Google, almeno per il momento.

Sam Altman e il team di OpenAI si preparano per un importante annuncio in diretta, fissato per le 19 di questa sera. Potrebbe trattarsi del tanto chiacchierato motore di ricerca basato su ChatGPT?

Sarebbe stato possibile, se non fosse per la smentita dello stesso CEO in un comunicato su X/Twitter nel fine settimana, che ha respinto le voci trapelate da fonti Reuters. Nel post che anticipa il contenuto dell'evento primaverile dedicato agli sviluppi nell'intelligenza artificiale, Altman ha negato l'arrivo di GPT-5 come di un'eventuale interfaccia di ricerca web potenziata dall'IA; tuttavia, ha sottolineato la possibilità di un qualcosa di "magico", probabilmente diverso dal consueto aggiornamento di LLM, sperando che venga particolarmente apprezzato dagli utenti.

Dal cilindro di Open AI Il post del CEO Se è chiaro ciò che non sarà presentato, rimane avvolta nell'ombra la natura di ciò che il duro lavoro del team ha preparato per l'annuncio odierno e che l'azienda stessa definisce "qualcosa di magico". Considerando il settore in cui opera OpenAI, non sarebbe fuori luogo ipotizzare un nuovo strumento che sfrutti l'IA per compiti multimodali, simile a Google Gemini. Alcune voci non confermate suggeriscono l'arrivo di funzionalità per il riconoscimento vocale, come la capacità di interpretare il tono di voce degli interlocutori durante chiamate e conferenze.

Come sempre, occorre prudenza nello speculare su questi rumor, ed è bene aspettare con la giusta dose di curiosità il pomeriggio per l'annuncio ufficiale, che avverrà in diretta sul sito web dell'azienda.

Chi desidera seguire l'evento può farlo tramite questo link.