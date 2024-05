Sega: crescono i ricavi grazie ai successi di Like a Dragon e Persona, ecco quanto hanno venduto

Sega Sammy ha pubblicato il report finanziario relativo all'anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2024, dove la compagnia ha registrato dei risultati positivi in termini di ricavi e reddito operativo, grazie ai risultati di Rovio e le ottime vendite di Like a Dragon: Infinite Wealth e Persona 3 Reload.

Guardando ai numeri precisi, Sega ha totalizzato 468 miliardi di yen (circa 2,79 miliardi di euro) di ricavi, con un incremento del 20% anno su anno, 56,8 miliardi di yen (circa 338 milioni di euro) di reddito operativo, con una crescita del 22% e profitti per 33,1 miliardi di yen (circa 197 mililioni di euro).

I profitti sono scesi del 28% su base annuale, un risultato che non viene tuttavia visto come negativo dalla compagnia, in quanto imputabile ai costi per la ristrutturazione aziendale che sta avvenendo per le sue sedi in Europa (che purtroppo hanno causato anche dei tagli al personale), tant'è che, come vedremo successivamente, la compagnia si aspetta una crescita dei profitti per l'attuale anno fiscale, al netto di una diminuzione dei ricavi complessivi.