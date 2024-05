PlayStation Plus Extra e Premium di maggio: due nuovi giochi svelati in anticipo

Ovviamente è solo una parte delle aggiunte che dovrebbero caratterizzare questo mese di maggio su PlayStation Plus Extra e Premium, che dovrebbe poter contare su una buona quantità di giochi in arrivo considerando anche che sono molte le defezioni previste, con oltre 25 titoli che lasceranno il catalogo in questi giorni.

La questione è legata in verità alla loro aggiunta al catalogo di Ubisoft+ Classics , il quale è compreso negli abbonamenti Extra e Premium e, di conseguenza, entrambi i giochi verranno messi a disposizione anche agli utenti che possiedono la sottoscrizione a uno dei tier superiori di PS Plus.

Sono stati svelati in anticipo due giochi che faranno parte delle nuove aggiunte previste per il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di maggio 2024, con l'annuncio completo che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni: si tratta di The Settlers: New Allies e Watch Dogs.

Watch Dogs e The Settlers: New Allies

The Settlers: New Allies riprende un po' lo stile dei classici

In ogni caso, le due aggiunte annunciate in anticipo si presentano già decisamente interessanti, a partire da Watch Dogs: primo capitolo della serie che sembra essere stata messa quantomeno in pausa dal publisher francese ma ancora validissimo da giocare, nel caso non l'abbiate fatto prima.

Si tratta di un action open world nel tipico stile dei giochi di questo tipo da parte di Ubisoft, ma dotato di una caratterizzazione particolare soprattutto per il fatto di consentire una serie di "hack" interagendo con dispositivi elettronici e informatici in giro per la Chicago simulata.

Questo apre a numerose situazioni ed elementi di gameplay peculiari, che consentono un'interazione diversa dal solito e nuove possibilità di movimento e fuga nelle situazioni più difficili.

The Settlers: New Allies è invece uno strategico che punta a recuperare un franchise storico per Ubisoft, ma che non è propriamente riuscito a ricatturarne lo spirito originale. Sebbene siano evidenti alcuni collegamenti con gli storici titoli di Blue Byte, questo nuovo capitolo non risulta memorabile come gli originali, pur rappresentando comunque un'interpretazione interessante del genere con ambientazione medievale.