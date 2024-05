Pokémon Scarlatto e Violetto: annunciato il nuovo Raid Teracristal con uno starter di Alola

È stato svelato un nuovo evento Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, tramite il quale i giocatori potranno affrontare e aggiungere alla propria squadra un Primarina, l'evoluzione finale di Popplio, lo starter di tipo Acqua della regione di Alola nei giochi di settima generazione.

L'evento si svolgerà tra il 10 e il 12 maggio, ma nel caso non riusciate a prendervi parte potrete rifarvi tra il 17 e il 19 maggio, quando verrà ripetuto.

Il Primarina in questione apparirà nei raid a 7 stelle e come da tradizione ormai sarà in possesso dell'Emblema della Forza Assoluta. Avrà il Teratipo fisso Folletto. Potrete catturare un solo esemplare di questo Pokémon per partita, ma nulla vieta ai giocatori di ripetere il combattimento tutte le volte che vorranno per dare una mano agli altri giocatori in rete e mettere le mani sulle ricompense per il superamento di questa sfida.