Disney+ e Hulu generano profitti e registrano una crescita di abbonati, ESPN in calo

La pecora nera

Disney+ è stato profittevole per la prima volta nella sua storia

La pecora nera del gruppo è stato ESPN+, servizio che come saprete è dedicato allo sport, che ha perso 65 milioni di dollari, solo in parte compensati dai profitti combinati di Disney+ e Hulu che hanno raggiunto i 47 milioni di dollari. ESPN+ ha perso anche il 2% di abbonati, che sono scesi a 24,8 milioni.

Disney comunque non molla e per far crescere ESPN ha deciso che offrirà... più ESPN, ossia integrerà più contenuti sportivi nelle offerte combinate di Disney+ e Hulu per attirare un maggior numero di abbonati e far crescere i ricavi, così da colmare il buco. Ci saranno quindi programmi pensati appositamente per un pubblico più vasto e varie trasmissioni in studio, prima del lancio nel 2025 di un servizio di streaming autonomo. Da notare che ESPN non è presente in Italia.