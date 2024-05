Humble Choice: disponibili i giochi di maggio, ci sono anche Hi-Fi Rush e Yakuza: Like a Dragon

Nella selezione di questo mese c'è anche la visual novel italiana Mediterranea Inferno , su cui abbiamo speso ottime parole nella nostra recensione , un incentivo in più per fare vostra la nuova infornata di giochi proposti da Humble Choice. Vediamo l'elenco completo:

Humble Bundle ha messo a disposizione i giochi PC del Humble Choice di maggio per tutti gli abbonati al servizio. La line-up di questo mese è davvero ottima e include giochi apprezzatissimi da pubblico e critica come Yakuza: Like a Dragon e Hi-Fi Rush .

Che cos'è Humble Choice?

Yakuza: Like a Dragon è tra i giochi inclusi con Humble Choice a maggio

Humble Choice è un servizio in abbonamento che al prezzo di 9,99 euro al mese offre vari vantaggi ai suoi iscritti, tra cui una selezione di giochi mensili come quelli sopracitati, che saranno vostri per sempre una volta reclamati, anche una volta terminata la sottoscrizione (dato che riceverete delle chiavi per riscattarli su Steam e gli altri store), che tra l'altro volendo è possibile anche mettere in pausa o cancellare in qualsiasi momento.

L'abbonamento include anche l'accesso alla raccolta della Humble Games Collection, ovvero una selezione di titoli pubblicati da Humble Games, per un totale di oltre 50 giochi indie senza DRM. Non è finita qui, gli abbonati possono ottenere sconti esclusivi fino al 20% su Humble Store e coupon di vario genere.

Il 5% dei ricavi di Humble Choice vengono devoluti in beneficenza a un ente differente ogni mese, questa volta è il turno di Kiss the Ground, un'organizzazione che sensibilizza la rigenerazione del suolo e promuove l'agricoltura rigenerativa. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Humble Choice.

