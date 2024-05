Xbox annuncia un nuovo controller, ma lo slogan fa infuriare gli utenti per via delle chiusure

Il Fire Vapor Special Edition è parte della serie Vapor, di cui fanno parte anche Stormcloud, Dream e Noctunal. In questo caso l'elemento evocato dal design è quello del fuoco. Lo slogan di lancio però ha cozzato fortemente con l'annuncio della chiusura di alcuni Xbox Game Studios . Cosa c'era scritto? "Feel the Burn Today with the Fire Vapor Special Edition Controller", che possiamo tradurre in "oggi senti come brucia con il Fire Vapor Special Edition Controller".

Microsoft ha annunciato un nuovo controller Xbox (più che altro un nuovo design), chiamato Fire Vapor Special Edition . Fin qui niente di strano, se non fosse che lo slogan usato ha causato un putiferio, tanto che è stata rimossa. Per quale motivo?

La polemica

Naturalmente chi ha creato quello slogan non ha nessuna colpa, visto che è facile immaginare che sia stato scritto giorni fa e che il reparto che si occupa dei controller non sapesse delle chiusure in arrivo. Diciamo che è stato un evento sfortunato, ossia un'associazione fatta spontaneamente dagli utenti a una decisione che ha fatto scalpore.

Microsoft ha finito per cambiare lo slogan sostituendolo con uno più generico e improvvisato, che si limita semplicemente ad annunciare la nuova variante del controller. Naturalmente su internet tutto finisce per essere conservato e le discussioni non sono ancora sopite:

Come tutti i controller Xbox, il Fire Vapor funziona con Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Inoltre è possibile usarlo per controllare i giochi Xbox in streaming su mobile, tramite connessione Bluetooth. L'acquisto del controller frutta anche uno sfondo dinamico esclusivo per la console. Il prezzo dell'apparecchio è di 70 dollari e viene venduto esclusivamente dal Microsoft Store.