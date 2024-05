Rocksmith+ annunciate le versioni PS4, PS5 e PC Steam, ecco la data di uscita

Ubisoft ha aggiunto che tutti i nuovi giocatori potranno provare Rocksmith+ gratuitamente per sette giorni e accedere a una selezione di brani, lezioni e funzionalità per sette giorni con un abbonamento da 12 mesi. Viene precisato, inoltre, che l'abbonamento è multipiattaforma, ovvero è possibile usufruirne anche usando più dispositivi differenti tra una sessione e l'altra.

Che cos'è Rocksmith+?

Nonostante le somiglianze con Guitar Hero e Rock Band, Rocksmith+ è stato concepito per essere una vera e propria app per l'apprendimento

Per chi non lo conoscesse, Rocksmith+ è un app per l'apprendimento musicale pubblicata nel 2022 su Ubisoft Connect e l'anno dopo anche per dispositivi mobile iOS e Android.

Utilizzando una chittarra acustica, elettrica o un basso, gli utenti possono imparare a utilizzare questi strumenti grazie a lezioni o riproducendo una vasta gamma di brani in continuo aggiornamento realizzati da artisti internazionali, come ad esempio The Smashing Pumpkins, Incubus, Dream Theater, Kaleo, Disturbed e Laufey, per citare le ultime aggiunte.

Il tutto è possibile usando il proprio dispositivo mobile o tablet, oppure da PC collegando il Rocksmith Real Tone Cable (venduto separatamente) o senza cavi con l'app Rocksmith Tuner, che sfrutta uno smartphone come se fosse un microfono. È possibile imparare anche i fondamentali del piano collegando piano digitali, tastiere o controller MIDI, anche in questo caso via cavo o senza tramite l'ausilio di uno smartphone.

Se volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro provato di Rocksmith+ pubblicato sulle nostre pagine al lancio della versione PC per Ubisoft Connect.