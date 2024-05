Nintendo: il presidente Furukawa descrive la nuova console come “il prossimo modello di Switch”

Questa affermazione arriva in risposta a una delle domande poste dagli azionisti durante il meeting avvenuto in giornata, che chiedeva se il successore di Switch sarà una console completamente nuova e che dunque si discosterà da quella attualmente in commercio. La risposta è stata: " Il prossimo modello di Switch è il modo più appropriato per descriverla ".

Shuntaro Furukawa, il presidente di Nintendo , ha dichiarato che la prossima console della casa di Kyoto può essere descritta come " il prossimo modello di Switch ", suggerendo che a livello concettuale non dovrebbe discostarsi molto dal suo predecessore .

L'attesa è quasi giunta al termine

E voi cosa vi aspettate dal successore di Nintendo Switch?

Finora Nintendo non si era praticamente mai sbottonata su Nintendo Switch 2, o qualunque sarà il nome della prossima console. Tuttavia, come forse saprete, oggi la compagnia ha comunicato in via ufficiale che presenterà il "successore di Nintendo Switch" entro la fine dell'anno fiscale corrente, che terminerà il 31 marzo 2025. Insomma, l'attesa sembrebbe essere giunta quasi al termine.

L'azienda ha anche programmato un Nintendo Direct per il mese di giugno, precisando tuttavia che in questa occasione non verrà offerto nessun dettaglio riguardo il nuovo hardware. L'idea dunque è che verranno presentati ulteriori giochi per l'attuale Nintendo Switch, che comprensibilmente ha davanti a sé ancora diversi anni di carriera prima di andare in pensione. Non ci resta che attendere per scoprire cosa ha in serbo per noi la casa di Kyoto.