Star Wars Outlaws: un video spiega il sistema di reputazione, che influenzerà moltissimo il gameplay

Cerchiamo di capire, quindi, cosa possiamo aspettarci nel caso in cui la nostra reputazione non sia proprio cristallina. Soprattutto, vediamo chi baderà al nostro comportamento per giudicarci e renderci la vita più o meno facile.

I dettagli emersi dal video

Kay Vess dovrà gestire la sua reputazione per sopravvivere

Prima di proseguire però, guardiamo il video:

Dal video apprendiamo che Star Wars Outlaws presenta un sistema di reputazione che riguarda i sindacati criminali che controllano i traffici illegali. La reputazione della protagonista influenza direttamente le opportunità di collaborare con la criminalità e, di conseguenza, l'esperienza di gioco nel suo complesso.

Del resto Kay Vess, che ricordiamo essere ispirata ad Han Solo, non è affiliata con nessuno in particolare. Diciamo che è un libera professionista che usa le bande per i suoi scopi, senza alleanze fisse che la limitino. Le scelte del giocatore determinano con quale sindacato lavorare e come gestire la reputazione. La reputazione cambia anche l'approccio alle missioni della storia, ma non la trama principale che rimane intoccata. Avere una cattiva reputazione rende le cose più difficili, mentre avere una buona reputazione rende disponibili più opzioni di interazione e collaborazione.

La reputazione di suo non è un valore fisso, ma è fluttuante: si può perdere e riacquistare a seconda di come ci si comporta. In questo senso diventeranno importantissimi alcuni aspetti della vita criminale, come i tradimenti e i doppi giochi, che andranno a influenzare direttamente il suo valore. La reputazione influenza anche i prezzi, l'accesso ad alcune aree, i contratti disponibili. Il sistema di gioco "ricercato" riguarda invece l'Impero, che può dare attivamente la caccia al giocatore. Insomma, c'è davvero molta carne al fuoco.

Per il resto vi ricordiamo che Star Wars Outlaws uscirà il 30 agosto 2024 su PC, Xbox Series X/S e PS5. Si tratta di un action open world ambientato nel mondo di Star Wars, che racconterà una storia completamente originale.