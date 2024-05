Xbox Game Studios chiusi, ecco tutte le serie colpite

Naturalmente è giusto chiedersi che fine faranno. Probabilmente i progetti in sviluppo saranno semplicemente cancellati , mentre giochi come Mighty Doom avranno un supporto ridotto nel tempo (è una nostra ipotesi, chiaramente).

Cerchiamo di spiegare: per "colpiti" si intende che subiranno gli effetti maggiori dalle chiusure, visto che finora erano stati gestiti dagli studi di sviluppo indicati. Le proprietà intellettuali rimangono comunque in mano a Microsoft , che può riassegnarle come meglio crede o può lasciarle morire.

Dopo l'annuncio di Microsoft relativo alla chiusura di alcuni Xbox Game Studios , per inciso Tango Gameworks, Arkane Austin , Roundhouse Studios e Alpha Dog Games, vediamo quali sono le serie o i singoli giochi che saranno colpiti in misura maggiore.

L'elenco delle serie colpite diviso studio per studio

Molte le IP storiche colpite

Ma ora bando alle ciance e vediamo gli effetti delle chiusure studio per studio:

Tango Gameworks

The Evil Within



Ghostwire: Tokyo



Hi-Fi RUSH

Arkane Austin

Prey (2017)



Redfall

Roundhouse Studios

Redfall (supporto)



Progetto non annunciato

Alpha Dog Games

Mighty Doom

Giochi e serie non colpiti dalle chiusure (Arkane Lyon)

Dishonored



Marvel's Blade



Deathloop

Come vedete, si tratta di nomi di un certo peso che rischiano di finire seppelliti per sempre. Altri, come tutte le proprietà intellettuali di Arkane Lyon, che rimane attiva, non rischiano nulla (l'abbiamo aggiunta proprio per fare chiarezza in merito), almeno per adesso, anche se l'idea di Microsoft di puntare solo sulle produzioni di grande impatto potrebbe avere effetti anche tante altre serie.

A essere dirompente è anche il messaggio spedito da Microsoft a tutti i suoi team di sviluppo, cui ha sostanzialmente detto che possono essere chiusi anche a fronte di dichiarazioni pubbliche di stima da parte della dirigenza, come quelle avute da Hi-Fi Rush, considerato fino a oggi uno dei titoli più rappresentativi del nuovo corso di Xbox, sia per qualità che per risonanza con il pubblico.