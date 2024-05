Phil Spencer difeso dall'ex Blizzard Mike Ybarra per la chiusura di alcuni Xbox Game Studios

L'ex dirigente di Microsoft, nonché ex presidente di Blizzard Mike Ybarra, ha difeso pubblicamente il capo della divisione gaming di Microsoft Phil Spencer, affermando che sarà stato sicuramente colpito sul piano umano dalla decisione presa di chiudere diversi Xbox Game Studios e che, di conseguenza, non merita le critiche che sta ricevendo.

"Vedo molte critiche rivolte a Phil per gli annunci di oggi di Xbox." Ha esordito Ybarra in un post su X, in cui ha poi spiegato il suo punto di vista: "Le capisco. Ma conoscendolo come persona, so che questo lo ferisce tanto quanto chiunque altro. Non posso parlare per tutti i dirigenti di lì (Microsoft Ndr), ma lo conosco e so cosa sta probabilmente passando.

Non sto cercando di difendere le decisioni prese. Penso che tutti ci troviamo in situazioni difficili e inaspettate (certamente anch'io). Fa parte del lavoro, così come l'assunzione di responsabilità per i risultati che si ottengono. Ma lui è una brava persona e si preoccupa profondamente del processo creativo e degli sviluppatori. Questa è la mia esperienza diretta. Ho lavorato a stretto contatto con lui per più di 8 anni e lo conosco da oltre 24 anni."