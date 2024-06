CYGNI: All Guns Blazing è il nuovo sparatutto prodotto da Konami e ha un trailer ammiccante

Konami ha presentato il suo nuovo sparatutto, CYGNI: All Guns Blazing, con un trailer "ammiccante" che potrebbe far discutere (anzi, sta già facendo discutere) a causa della gratuità di alcune sequenze legate alla ragazza protagonista del video.

Ad ogni modo, il gioco ha già una data di uscita: sarà disponibile a partire dal 6 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, provando a rilanciare la grande tradizione del publisher giapponese nell'ambito degli shoot'em-up di stampo classico.

Al comando di un eroe solitario, ultimo baluardo dell'umanità contro un'orda aliena biomeccanica, ci troveremo catapultati fra i resti di una civiltà perduta sul pianeta Cygni. L'unica speranza di salvezza è impugnare il timone dell'ultima nave rimasta e prepararsi a combattere!

In CYGNI: All Guns Blazing potremo attraversare scenari pieni di insidie, in cui il cielo si trasforma in un inferno di proiettili e i nemici sono in continua evoluzione, dai semplici alieni a mostruose creature biomeccaniche, che ci costringeranno ad adattarci a tattiche sempre diverse.