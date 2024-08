Ecco quando apriranno le prenotazioni di Lollipop Chainsaw RePOP

Lo studio di sviluppo Dragami Games ha annunciato quando saranno aperte le prenotazioni di Lollipop Chainsaw RePOP, edizione rimasterizzata dell'action 3D di Suda51: l'8 agosto per PlayStation 5 e Xbox Series X e S e il 9 agosto per Nintendo Switch. La versione PC (Steam) non sarà disponibile in prenotazione, ma sarà acquistabile allo stesso prezzo scontato delle versioni console per un periodo di tempo limitato.