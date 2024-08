Il trailer di The Last of Us Stagione 2 svela nuovi dettagli sulla serie TV

Abbiamo quindi setacciato il video riepilogando tutto ciò che viene mostrato. Ovviamente per farlo è necessario fare riferimento al videogioco: non faremo veri spoiler sulla seconda stagione, così che anche chi non ha giocato il videogioco possa leggere l'articolo, ma qualche minimo accenno a personaggi ed elementi di trama sarà presente. Inoltre, questo articolo dà per scontato che abbiate visto la prima stagione di The Last of Us.

HBO ha da poco pubblicato un teaser trailer di The Last of Us Stagione 2 , la serie TV basata sulla saga videoludica di Naughty Dog e PlayStation. Si tratta di un filmato brevissimo, ma estremamente denso di dettagli interessanti che potrebbero sfuggire.

Vediamo Ellie di spalle, troppo timida per inserirsi nella mischia e ballare. Ciò che possiamo dire è che a una prima occhiata l'area è sta ricreata in modo perfetto.

Il teaser trailer di The Last of Us Stagione 2 inizia non a caso con la scena del ballo a Jackson , ovvero l'insediamento nel quale Joel ed Ellie vanno a vivere alla fine della prima stagione. Questa scena è particolarmente iconica per gli appassionati della serie: quando venne presentato per la prima volta il gioco, il focus fu proprio su questo momento dell'avventura, tant'è che i giornalisti erano stati invitati in un set che ricreava la sala da ballo in maniera minuziosa. Non sorprende quindi che anche la presentazione della serie TV si apra su questa scena.

Non conosciamo i dettagli, ma il personaggio di Catherine O'Hara pare essere una sorta di terapista di Joel e i due stanno chiaramente parlando degli eventi finali della prima stagione, quando l'uomo ha ucciso le Luci per portare via Ellie. La donna chiede al nostro protagonista se ha "fatto del male" a Ellie e lui risponde che "l'ha salvata". Nel gioco viene approfondito ciò che è accaduto all'ospedale delle Luci e supponiamo che anche nella serie ci sarà ampio spazio per i risvolti psicologici della faccenda.

Il terzo elemento del trailer è la presenza di Catherine O'Hara. L'impressione è che si tratti di un nuovo personaggio , non presente nel videogioco. Già nella prima stagione vi sono state delle piccole o grandi novità, quindi diamo per scontato che la serie TV continuerà a cambiare un po' le cose.

Potrebbe essere un incubo di Joel o di Ellie, ancora tormentati da quanto accaduto e da ciò che entrambi sanno ma che non vogliono dire a voce alta. Potrebbe però non essere un brutto sogno e invece essere una scena "in tempo reale" della seconda stagione, ma in questo caso cadremmo nel regno dello spoiler ed eviteremo di approfondire.

Parlando proprio dell'ospedale, vediamo una scena in cui Ellie è su una barella e urla terrorizzata . Sappiamo però che la ragazza era stata sedata e non aveva idea di cosa stava accadendo, quindi - considerando anche la strana luce di tale scatto - supponiamo che si tratti di un incubo.

Il secondo gioco inizia in inverno, quindi possiamo supporre che sia una scena nelle fasi iniziali della stagione. Nel videogioco però non vi è un attacco a Jackson: Joel e Tommy devono difendersi da degli infetti nelle zone limitrofe alla città. È possibile che questa scena rappresenti una versione alternativa di quei fatti.

Il teaser trailer della Stagione 2 di The Last of Us ci permette poi di vedere un gruppo di Serafiti che corrono in mezzo a un bosco. Si tratta di una delle fazioni di Seattle, che nel videogioco è l'ambientazione principale.

La Dina di Isabela Merced

Per un brevissimo istante abbiamo modo di vedere per la prima volta in modo ufficiale la Dina di The Last of Us Stagione 2. Interpretata da Isabela Merced, Dina è un personaggio principale della storia e uno degli abitanti di Jackson che saranno al fianco di Ellie nelle nuove avventure.

La Dina di Isabela Merced

In questo frammento la ragazza è spaventata, probabilmente per la presenza di infetti, ma in generale è un personaggio allegro e sagace. Speriamo che ci sia spazio per far emergere anche i momenti leggeri nella serie, oltre che gli istanti più oscuri e drammatici.